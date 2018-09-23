تزامنا مع هجوم مسلح... قرار من إيران بشأن مواطني دولة خليجية

أعلن سفير إيران في مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي، اليوم الأحد، عن إلغاء بلاده تأشيرات الدخول، بالنسبة لمواطني إحدى الدول الخليجية.

وقال شاهرودي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، إن "مجلس الوزراء الإيراني قرر إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن مواطني سلطنة عمان الراغبين في زيارة إيران".

© REUTERS / Raheb Homavandi إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي في طهران

وأوضح أن "مجلس الوزراء تنازل عن تأشيرة الدخول من جانب واحد، من أجل تشجيع المواطنين العمانيين على زيارة إيران "، مضيفا أنه من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأيام العشرة المقبلة.

​وكانت إيران شهدت أمس السبت، هجوما مسلحا خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران. فيما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.