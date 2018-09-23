تزامنا مع هجوم مسلح... قرار من إيران بشأن مواطني دولة خليجية

وقال شاهرودي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، إن "مجلس الوزراء الإيراني قرر إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن مواطني سلطنة عمان الراغبين في زيارة إيران".
وكانت إيران شهدت أمس السبت، هجوما مسلحا خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران. فيما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.
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