محكمة عراقية تعاقب بالسجن المؤبد 4 أشخاص عملوا في شرطة "داعش"

عاقبت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الأحد، أربعة أشخاص ثبتت إدانتهم بالعمل في جهاز شرطة تنظيم "داعش" الإرهابي بالعراق.

© AP Photo / محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب البغدادي

بغداد – سبوتنيك . وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "المدانين كانوا يعملون في ما يعرف بـالشرطة الإسلامية لدى تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كركوك ونينوى بعد ترديد البيعة والدخول في دورة تدريبية وشرعية وعسكرية"، بحسب اعترافاتهم.

وأضاف أن "المدانين كانوا يتسلمون كفالة مالية من التنظيم إضافة إلى ارتدائهم الزي الخاص بالتنظيم"، لافتا إلى أن "المحكمة وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليهم بالسجن المؤبد".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ديسمبر 2017 بعد أكثر من 3 سنوات على الحرب ضد الإرهاب في مساحات شاسعة شمال ووسط وغربي البلاد.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والمداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول داعش، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية لمنع أي محاولات تسلل للعناصر الإرهابية عبر الحدود.