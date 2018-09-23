تفاصيل اجتماع عسكري بين قطر وأمريكا... والأمير يتحرك إلى نيويورك

اجتمع اللواء الركن طيار، حمد مبارك الدواي النابت، قائد قوات الدفاع الجوي الأميري في قطر، مع الفريق مايكل غاريت قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي والوفد المرافق له.

جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات القطرية الأمريكية في المجال الدفاعي وسبل تطويرها وتعزيزها وتبادل الخبرات العملياتية، وفقا لصحيفة "الراية" القطرية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev مصر تكشف تطورات الأزمة مع قطر

كما تم أيضا مناقشة فرص التدريب والتخطيط للمشاريع المستقبلية بين البلدين الصديقين في المجال العسكري في حضور عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، وصل إلى مدينة نيويورك، مساء أمس، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، رفقة وفد رسمي.

وتنطلق أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة العادية رقم 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل.

ويشارك، فى الدورة، ملوك ورؤساء دول وحكومات العالم لاستعراض وجهات نظرهم تجاه القضايا الدولية المهمة، ومناقشة سبل التصدى للتحديات التى تواجه البشر والتنمية فى جميع أنحاء العالم، وإحلال السلام وكفالة حقوق الإنسان.