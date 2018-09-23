شاهد... صورة حديثة لولي العهد السعودي السابق تكشف حالته الصحية

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة لولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما التقطها أحد المقربين له، ولم يتم التأكد من صحة الصورة، وظهر خلالها الأمير مبتسما وبجانبه طفلتان يبدو أنهما حفيدتاه.



© REUTERS / Lucas Jackson حوار نادر يكشف عمليات استخباراتية واتصالات مع محمد بن نايف

وأعفا الملك سلمان بن عبد العزيز ، منتصف العام الماضي، ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف ، من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، مسندا ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

ومنذ إعفائه يظهر الأمير، البالغ من العمر 60 عاما، في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، لينفي بذلك صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.