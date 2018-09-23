شاهد... صورة حديثة لولي العهد السعودي السابق تكشف حالته الصحية

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما التقطها أحد المقربين له، ولم يتم التأكد من صحة الصورة، وظهر خلالها الأمير مبتسما وبجانبه طفلتان يبدو أنهما حفيدتاه.
ومنذ إعفائه يظهر الأمير، البالغ من العمر 60 عاما، في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، لينفي بذلك صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.
يا عل عيني ما تبكيك— أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨
صوره حديثه لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله ورعاه
المصدر موضح في الصورة pic.twitter.com/NDw2TcuybT
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