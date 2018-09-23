سياسية كردية تعلن ترشحها لرئاسة العراق

أعلنت السياسية الكردية والنائبة في البرلمان العراقي السابق عن حركة التغيير سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية.

بغداد — سبوتنيك. وقالت عبد الواحد، في بيان أصدرته عقب مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد، "إيمانا مني بحتمية الوقوف جميعا كي ننقذ وطننا العزيز من الأزمات التي يعاني منها، فإني أعلن ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية العراقية وفق الدستور العراقي ".

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وأضافت "لقد كان هذا المنصب حكرا على الحزبين الكرديين طيلة الـ 15 عاما المنصرمة ولم تمنح أي فرصة للقوى الكردية الأخرى كما لم تمنح الفرصة للنساء لتسنم المناصب السيادية رغم أن الدستور كفل تكافؤ الفرص والشراكة"، لافتة إلى أن منصب رئيس الجمهورية "لم يستثمر لتمتين العلاقة بين الإقليم والمركز، وشهدت المرحلة المنصرمة تأزيما ودعوات للانفصال وتعكير صفو الاخوة العربية الكردية".

وتابعت عبد الواحد "أترشح اليوم كعراقية كردية مستقلة عن أي حزب سياسي معين ومن دون توافقات سياسية وإنما أترشح وإنا أمثل كل القوى الوطنية العراقية الصادقة والتي تسعى لبناء وطن كريم لشعب عزيز يعاني منذ عقود".

وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئاسة الوزراء من حصة العرب الشيعة، ورئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، فيما يذهب منصب رئيس البرلمان إلى العرب السنة (تم اختيار محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان).

© REUTERS / الرئيس العراقي في السليمانية من أجل الحكومة الجديدة

ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005 على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي".

وأعلن الاتحاد الوطني، الأربعاء الماضي، ترشيح الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب بالمنصب أيضا.

وقال النائب في البرلمان العراقي السابق والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شوان داوودي، لوكالة "سبوتنيك" الاثنين الماضي، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) طالب بمنصب رئيس الجمهورية خلال لقاء جمع قياديين من الحزبين الكرديين الأسبوع الماضي.