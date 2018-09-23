"مشاورات سياسية" بعد وصول سلاح مدمر إلى سواحل قطر

جرت جلسة مشاورات سياسية في قطر، بعد وصول سلاح مدمر إلى سواحلها، بحسب ما أفادت صحيفة الوطن القطرية.

ترأس الجانب القطري، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الهندي السيد تي. إس. تيرومورتي سكرتير العلاقات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية الهندية.

جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON أمير قطر يتوجه إلى أمريكا تزامنا مع اجتماع عسكري بين البلدين

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الثلاثاء، وصول المدمرة الهندية "مومباي دي 62" إلى ميناء حمد الدولي في العاصمة الدوحة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، على "تويتر"، إن وصول المدمرة الهندية "مومباي دي 62" إلى ميناء حمد الدولي في العاصمة الدوحة، يأتي في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري المشترك القطري — الهندي، مؤكدة أن الملحق العسكري الهندي، وعدد من ضباط القوات البحرية القطرية، استقبلوا المدمرة العملاقة.

ويقود المدمرة الكابتن أميت سريفستافا، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 321 فردا، بينهم 32 ضابطا، بحسب البيان.

وسينفذ الطرفان القطري والهندي تمرين "PASSEX"، والذي يشمل تمارين مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات واختبار كفاءة الأجهزة، إضافة إلى رفع الكفاءة العملياتية لقادة السفن، وستستمر هذه الفعاليات حتى الخميس الـ20 من الشهر الجاري.