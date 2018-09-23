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15:06 23 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح فؤاد حسين لرئاسة العراق

    © flickr.com/ The U.S. Army
    العالم العربي
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    رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، فؤاد حسين لمنصب رئيس جمهورية العراق، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام كردية.

    وبحسب بموقع "رووداو" الكردستاني، أعلن فؤاد حسين، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني رشحه رسميا لمنصب رئيس جمهورية العراق".

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    © REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY
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    كان اليوم، الأحد، آخر موعد لتقديم أسماء المرشحين لرئاسة جمهورية العراق، ولم تتفق الأطراف الكردستانية على مرشح مشترك لها لشغل المنصب.

    وكان مقررا أن ينتخب مجلس النواب العراقي في جلسته المقرر انعقادها بعد غد، الثلاثاء، رئيسا لجمهورية العراق، إلا أن جدول أعمال الجلسة المعلن خلا من فقرة انتخاب رئيس الجمهورية.

    وبعد عودته إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، كان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

    وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، بيانا في وقت سابق اليوم، قال فيه إن مطالبته بمنصب رئيس الجمهورية "ليست من باب التنافس على المناصب، والماضي يشهد لنا بأننا لم نطلب المناصب يوما".

     وأوضح أنه يقصد من وراء هذه الخطوة "أن نعمل بمساعدة الجميع على أن يكون لهذا المنصب من الآن فصاعدا دور وأثر أكبر وأن يكون حاميا لمصالح كردستان وينفع شعبنا، لا أن يكون منصبا لا دور له ولا نفع منه".

    يذكر أن فؤاد حسين، كردي فيلي من مدينة خانقين، وعضو سابق في جمعية كادحي كردستان، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، أقام سنوات في بغداد، ولا ينتمي لأي حزب سياسي حاليا.

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    الكلمات الدلالية:
    الحزب الديمقراطي الكردستاني, رئاسة الجمهورية, أخبار العراق اليوم, الحزب الديمقراطي الكردستاني, العراق
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