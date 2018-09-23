سياسي سوري يربط الضربة الإسرائيلية باتفاق سوتشي

وأضاف لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكننا الفصل بشكل كامل نتائج لقاء سوتشي وماذا حدث بعد بضع ساعات، عندما أعلنت إسرائيل هجومها على اللاذقية، الذي أسفر عن تحطم الطائرة الروسية إلوشين —20. ونحن واثقون من أنه لم يكن مجرد هجوم إسرائيلي، بل كان تحت غطاء الولايات المتحدة وأوروبا، وأن هذه الدول تعتقد أن اجتماع سوتشي ستحول أردوغان من المعتدي إلى محرر سوريا من عنف المقاتلين في إدلب، وبالتالي فإن أردوغان يغير من موقفه مع العلم أن وسائل الإعلام لا تعلن عن ذلك.

ووفقا للعبود فإن إسرائيلي قد تسرعت بضرب أهداف في سوريا "من أجل أن يكون أول من يتدخل في اتفاق سوتشي واتفاقات أخرى على المستوى اللإقليمي". وأضاف أن "إسرائيل تدرك تماما أن مثل هذه الاتفاقات ستؤدي إلى استقرار في المنطقة، وبالتالي عدم وجود للولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "إيل- 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفا بأن الحادث تزامن مع قيام أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".