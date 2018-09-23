بعد هجوم الأهواز الإرهابي... رسميا إيران تحذر الإمارات

وجهت إيران تحذيرا رسميا لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بعد حادث الهجوم الإرهابي على استعراض عسكري للجيش والحرس الثوري أمس السبت بمدينة أهواز.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بأنه تم توجيه التحذير للإمارات إزاء تصريحات سخيفة أدلى مستشار سياسي إماراتي بها حول حادثة أهواز الإرهابية.



© AP Photo / Ebrahim Noroozi الجيش الإيراني يطالب "دولا" بالاعتذار العلني... ويتوعد

وقال قاسمي، إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الاماراتي من قبل رئيس الدائرة السياسية المعنية في وزارة الخارجية إثر التصريحات السخيفة التي أدلى بها مستشار سياسي إماراتي حول حادثة أهواز الإرهابية.

وأضاف، أنه بعد الاستدعاء، تم إبلاغ القائم بالأعمال الإماراتي احتجاج الجمهورية الإيرانية الشديد على التصريحات المشار إليها غير المسؤولة والمشينة.

وتابع قائلا، لقد حذرنا خلال اللقاء من أن إعلان الدعم للإعمال الإرهابية من قبل أفراد على صلة بالمراكز الرسمية في الإمارات من شأنه إيجاد مسؤولية لحكومة الإمارات في هذا الصدد، وأن تجاهل ذلك لن يكون مقبولا.

وحذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم، من المواقف الحاقدة لمسؤولي بعض دول المنطقة الذين تحدثوا علنا عن نقل الاضطراب الأمني إلى داخل حدود الجمهورية الإيرانية ونصحهم بتغيير سلوكياتهم العدوانية تجاه البلاد والاعتذار من الشعب الإيراني العظيم، محذرا إياهم بأنه في غير الحالة فان القوات المسلحة الإيرانية تحتفظ لنفسها بحق الرد القاصم ضد أعداء الشعب الإيراني في أي زمان ومكان وستلاحق المجرمين في مكان من العالم.

وكان هجوم إرهابي قد وقع صباح أمس السبت، على عرض عسكري في مدينة الأهواز، أوقع 28 قتيلا و53 جريحا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيون وأطفال.