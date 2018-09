برلماني سوري يتوقع الرد الروسي على إسقاط الطائرة "إيل 20"

دمشق — سبوتنيك. وقال العبود، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "روسيا لن تقلب الطاولة على إسرائيل ردا على إسقاط الأخيرة الطائرة الروسية ايل 20 في سوريا.. ولا على الأمريكي ومن يفكر غير ذلك يكون مراهقا في السياسة ولا يدرك بدقة ماذا يفعل الروسي الذي يعمل على سحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه عربته رويدا رويدا وقد حصل هذا أو يكاد وسيسحب الأمريكي باتجاه عربته كي يفقده جميع أوراقه على مستوى الإقليم".

وتوقع العبود أن "يسحب الروسي الإسرائيلي باتجاه برودة الإقليم بشكل أو بآخر مستعينا على الإسرائيلي ليس بالقوة الروسية وانما بالقوة السورية الإيرانية إضافة إلى حزب الله".

وأضاف العبود "الروسي كان واضحا أمام الإسرائيلي انه لن يتدخل في أي مواجهة ولدينا معلومات تفيد بأن الروسي قال للإسرائيلي إنه لن يتدخل في أي مواجهة قادمة بين سوريا وإسرائيل ولكن لن يمنع هذا الحلف من استخدام كامل قوته في مواجهة إسرائيل في حال وقعت مواجهة مفتوحة".

وتابع قائلا "لهذا علينا الانتباه بأن الدور الروسي ليس دورا في مواجهة إسرائيل وإنما من أجل أهداف استراتيجية كبرى من ضمنها استيعاب هذا العبث الإسرائيلي".

واعتبر العبود أنه "يجب عدم الفصل إطلاقا بين ما حدث في سوتشي من اتفاق بين الرئيسين (الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان وبين الاعتداء الإسرائيلي على اللاذقية الذي جاء بعد ساعتين من الإعلان عن الاتفاق الروسي التركي بخصوص إدلب ونتج عن هذا العدوان إسقاط الطائرة الروسية إيل 20".