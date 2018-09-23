الجامعة العربية تبحث ضم المجلس العالمي للتسامح والسلام بصفة مراقب

التقى بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، خلال استقباله أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، اليوم الأحد، لبحث مجهودات اتحاد الخبراء العرب.

يحاول علالي خلال لقاءه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام لأن يكون المجلس الجهة الموثوقة في تصنيف الخبراء العرب، وتقديم الاستشارات في جميع مجالات الخبرة لكافة المؤسسات العربية.

© Sputnik . Ahmed AbdelWahab الجامعة العربية تبحث طرق القضاء على الجوع والفقر في المنطقة

كما تناول اللقاء بحث إمكانية دعم جامعة الدول العربية لنشاطه، من خلال انضمامه بصفة مراقب، لأحد مجالسها الوزارية.

وفي هذا الإطار، أشاد بدر الدين علالي في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأحد، بجهود الجروان الحثيثة في مجالات نشر ثقافة التسامح والسلام حول العالم، ومساهمته في إنشاء وإطلاق المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي.

يشار إلى أن اتحاد الخبراء العرب هو منظمة مدنية عربية دولية، غير حكومية، تضم خبراء من كافة الدول العربية في مختلف التخصصات، وتضم في عضويتها نخبة من الخبراء والاستشاريين من جميع الدول العربية، والمجموعات المهنية من كل بيوت الخبرة، وتنتسب إلى المنظمات العربية والدولية، ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.