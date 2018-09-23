مفاجأة... ما هو ثمن الإفراج عن أبناء صالح الذي دفعته دولتان خليجيتان

نقلت صحيفة "المشهد اليمني" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أهم بنود صفقة إطلاق سراح أبناء صالح، التي لم يعلن عنها بعد.

وبحسب المصادر فإن الصفقة التي تمت بسرية تامة عبر وساطة عمانية، ولم تعلنها السلطنة بعد، قضت بسماح التحالف لطائرة عمانية بالهبوط إلى مطار صنعاء لنقل أبناء صالح ومن دون تفتيش مسبق.

وكان مصدر في تنظيم المؤتمر الشعبي العام أفاد وكالة "سبوتنيك" بنجاح وساطة عُمانية في التوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" للإفراج عن 4 من أقارب الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، المحتجزين منذ أكثر من 9 أشهر.

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شاهد أول صورة لأبناء شقيق صالح الذين أفرج عنهم الحوثيون اليوم نتيجة صفقه ووساطه عمانيه مع رفض الافراج عن ابناء صالح

(صلاح ومدين)#شبكة_نبأ_الأخباريه_للإشتراك @napaalakpareeh pic.twitter.com/IjurtkaiW7 — قناة نبأ الإخبارية (@napaalakpareeh) September 22, 2018

وأوضح المصدر أن "مساعي قادتها سلطنة عُمان ممثلة بالسلطان قابوس بن سعيد وقيادات تنظيم المؤتمر في الداخل والخارج تكللت بالاتفاق مع جماعة أنصار الله للإفراج عن صلاح ومدين علي عبدالله صالح، والعقيد محمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق محمد عبدالله صالح، ونقلهم إلى مسقط".

وبحسب مصادر "المشهد اليمني" فإن الصفقة تمت بعلم المبعوث الأممي وبرعاية سلطنة عمان، مقابل حصول الحوثيين على فدية مالية ملياري دولار دفعت من دولتين خليجيتين، إضافة إلى نقل قيادات عليا من الجماعة لم يكشف عنهم، بعد وجرحى إيرانيين ولبنانيين، بحسب الصحيفة.

© AP Photo / Kamran Jebreili اتفاق بوساطة عمانية مع "أنصار الله" للإفراج عن أقارب صالح

وحتى اللحظة تشير بعض المعلومات عن تراجع السعودية منح تصريح الطائرة العُمانية لجانب لوجستي، في وقت تستمر فيه الجهود لإنجاح الصفقة.

وكانت "سبوتنيك" علمت أنه تم تجهيز طائرة سلطانية عُمانية لنقل المفرج عنهم من أسرة صالح من صنعاء إلى مسقط، وقُدم طلب لقوات التحالف لمنحها التصريح، إلا أن التحالف رفض منحها الإذن، بعد أن كان قد وافق على ذلك.

وأكد المصدر أن الإفراج أقيم في إحدى قاعات الاحتفال بالعاصمة صنعاء، حضره عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام التي لا تزال في صنعاء مشيرا إلى أن محمد محمد عبدالله صالح وعفاش طارق صالح لايزالون في صنعاء ولم يتم حتى اللحظة الترتيب لنقلهم إلى سلطنة عمان بناء على وساطة الإفراج عنهم.

وقال المصدر "أن الحوثيين رفضوا الإفراج عن بقية الأسرى من أسرة صالح وهما "صلاح ومدين".