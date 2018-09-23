الكاتب السوري علي وجيه: السينما السورية أصابها الاستقطاب

وأشاد الكاتب السوري في تصريحات لـ "سبوتنيك" بتنظيم المهرجان والرعاة والدعم المالي المقدم له، مشيرا إلى أن هذه أهم دعائم استمرار المهرجانات.
وأضاف الكاتب السوري أن هناك مجموعة من الأفلام جاءت دون التوقعات، ولكن كان لابد من مشاهدة هذه الأفلام حتى نستطيع الحكم عليها.
وعن السينما السورية وتأثرها بالأوضاع التي تعيشها البلاد، قال إن إصابها الشارع من الاستقطاب حيث تسمع أقول مثل سينما الداخل وسينما الخارج وسينما المعارضة وسينما الموالاة وهذا يختلف عن جوهر السينما، ولكن أمل أن يتغير هذا مع الوقت.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)