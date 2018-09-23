الكاتب السوري علي وجيه: السينما السورية أصابها الاستقطاب

قال الكاتب والنقاد السوري، علي وجيه، إن مهرجان الجونة أثبت دعمه الحقيقي للسينما في المنطقة العربية، وإنه مهتم بصناعة السينما.

وأشاد الكاتب السوري في تصريحات لـ "سبوتنيك" بتنظيم المهرجان والرعاة والدعم المالي المقدم له، مشيرا إلى أن هذه أهم دعائم استمرار المهرجانات.



© Fotolia / Peych_p تعرف على أبرز أفلام مهرجان الجونة السينمائي ليوم الأحد

وتحدث وجيه عن مجموعة من الأفلام العربية التي شاهدها، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأفلام أثبتت أنها تستحق المكانة التي وضع فيها كفيلم "يوم الدين".

وأضاف الكاتب السوري أن هناك مجموعة من الأفلام جاءت دون التوقعات، ولكن كان لابد من مشاهدة هذه الأفلام حتى نستطيع الحكم عليها.

وعن السينما السورية وتأثرها بالأوضاع التي تعيشها البلاد، قال إن إصابها الشارع من الاستقطاب حيث تسمع أقول مثل سينما الداخل وسينما الخارج وسينما المعارضة وسينما الموالاة وهذا يختلف عن جوهر السينما، ولكن أمل أن يتغير هذا مع الوقت.