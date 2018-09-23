أول رد من الإمارات على التحذير الرسمي الإيراني

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن التحريض الرسمي ضد بلاده داخل إيران مؤسف، لافتا إلى أنه يتصاعد عقب هجوم الأهواز الدامي الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، أمس السبت.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" مساء اليوم الأحد إن "التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف، ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي".

وأضاف قرقاش: "موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح، واتهامات طهران لا أساس لها".

التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي، موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح وإتهامات طهران لا أساس لها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 23, 2018

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي لدى طهران، اليوم الأحد، لإبلاغه احتجاج طهران الشديد بسبب "تصريحات بعض مسؤولي بلاده المؤيدة للهجوم الإرهابي في الأهواز".

وكان عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، نشر تغريدة عبر "تويتر"، ذكر فيها بتصريح سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن نقل المعركة إلى داخل إيران.

وقال مستشار ولي عهد أبوظبي في تغريدته، إن "الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل ارهابي ونقل المعركة إلى العمق الايراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة القادمة".

واليوم وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أنه تم توجيه التحذيرللإمارات إزاء تصريحات "سخيفة" أدلى مستشار سياسي إماراتي بها حول حادثة أهواز الإرهابية.

وكان هجوم إرهابي قد وقع صباح أمس السبت، على عرض عسكري في مدينة الأهواز، أوقع 28 قتيلا و53 جريحا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيون وأطفال.