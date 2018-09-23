تسجيل
19:08 23 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    حركتي فتح وحماس توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة، مصر 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    تفاصيل لقاء الوفد المصري بقيادة "حماس"

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكدت مصدر فلسطيني أن زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة جاءت في سياق متابعة الملفات التي تقوم مصر على رعايتها.

    وبحسب وكالة "فلسطين اليوم". نفى مصدر فلسطيني كل ما أشيع حول حَمل الوفد لتهديدات ورسائل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحركة "حماس".

    ملف التهدئة

    امرأة تحمل علم فلسطين خلال احتجاجات تدعو لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والمطالبة بحق العودة، على الحدود بين القطاع وإسرائيل، شرق مدينة غزة، 14 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Mohammed Salem
    وفد أمنى مصري يغادر "غزة" ويسجل اعتراضات "حماس" على ورقة المصالحة
    وقال المصدر: "الزيارة جاءت لمتابعة المخابرات المصرية لملف التهدئة، وملف تعزيز العلاقة بين حماس والجانب المصري، ومحاولة مصر استكمال ملف المصالحة، وتقريب وجهات النظر بين حركتي، حماس وفتح".

    وأوضح أن الوفد المصري ناقش مع قيادة حركة "حماس" مسار ملف التهدئة، في محاولة لعدم تدهور الأمور، والوصول إلى التصعيد، مبينا أن حركة حماس أكدت أنها ليست معنية بالتصعيد، وطالبت الأطراف الراعية أن تعمل على التخفيف عن الشعب الفلسطيني، وكسر الحصار الظالم عنه.
    ولفت إلى أن الوفد دعا إلى "دعم الخطاب الفلسطيني الموحد، بحيث يتسلح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، بموقف قوي أمام الأمم المتحدة في خطابه القادم، لمواجهة صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية".
    وذكر المصدر أن مصر جددت دعوتها لحركة "حماس" لزيارة القاهرة لاستكمال الملفات المتعلقة بالمصالحة والتهدئة.
    علاقات راسخة
    وفي سياق متصل قالت حركة "حماس" إن وفدًا من قيادة الحركة، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، التقى وفدًا أمنيًا مصريًا، رفيع المستوى، وذلك في إطار العلاقات الراسخة مع مصر
    وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم السبت، "ساد اللقاء أجواء إيجابية بين الطرفين، وناقشا العديد من القضايا، خاصة آفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي على غزة".
    المصالحة الوطنية
    أحمد أبو الغيط
    © Photo / المكتب الإعلامي لأمين جامعة الدول العربية
    أبو الغيط يحمل أمريكا المسؤولية عن تدهور الأوضاع في فلسطين
    وأضافت الحركة في بيانها: "بحث الطرفان نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة الوطنية، وقد تم استعراض مقاربات مستندة إلى التفاهمات والاتفاقيات الموقعة، وخاصة اتفاقية 2011، حرصًا من حماس على استعادة الوحدة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وفي القلب منها القدس واللاجئين والاستيطان، كما تم استعراض الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وفق تفاهمات 2014، والالتزامات المترتبة على ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
    وأشارت الحركة إلى أن "نقاش معمق دار حول سبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهلنا فيه، ومتطلبات ذلك من خطوات وإجراءات".
    وغادر الوفد قطاع غزة بعد ساعات من وصوله، والاجتماع بقيادة "حماس"، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة.    

    انظر أيضا:

    حماس: اللقاءات مع الوفد الأمني المصري جرت في أجواء إيجابية
    وفد أمنى مصري يغادر "غزة" ويسجل اعتراضات "حماس" على ورقة المصالحة
    وفد أمني مصري يصل قطاع غزة للقاء قادة حماس
    تجدد الاشتباكات في طرابلس...حماس ماضية في تهدئة "غير مرهونة"...الرئيسان الكوريان يتفقان على تفكيك النووي
    كوماندوز "حماس" يهدد إسرائيل
    وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة: نتنياهو يريد إبقاء حماس في السلطة
    اشتباكات طرابلس تستمر رغم التحذيرات الأممية... اتهامات متبادلة بين "حماس" و"فتح"... معركة إدلب وتأثيرها على الصراع في سوريا
    استعدادات إسرائيلية لفشل التهدئة مع حماس
    "حماس": التهدئة أصبحت قريبة والحصار سيرفع
    صحيفة عبرية: "حماس" لن تتنازل عن غزة
    ليبرمان: إسقاط حكم "حماس" ليس سهلا
    الكلمات الدلالية:
    حماس, غزة, فلسطين, فلسطينيون, حماس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    إحدى المشاركات في سباق YARKOcross Night Edition colour 2018 للألوان في مدينة ألماتي، كازاخستان 15 سبتمبر/ أيلول 2018
    من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك