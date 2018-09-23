بعد النقاش مع إيران... العراق يدعو نظيره التركي لحل عاجل لأزمة المياه

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، نظيره التركي بن علي يلديريم، إلى التحرك السريع لحل التداعيات السلبية لسد إليسو التركي على حصة العراق في المياه، فيما أكد يلديريم على حرص بلاده على نيل العراق استحقاقه المائي وتجاوز الأزمة الحالية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي في بيان، إن الحلبوسي دعا يلدريم خلال اتصال هاتفي، إلى "لعب دور فاعل لإيجاد حل عاجل وعادل لمشكلة المياه وتداعياتها السلبية على عموم العراق وعلى محافظة البصرة خصوصاً بعدما تسببت به من أزمة إنسانية كبيرة".

© REUTERS / Essam al-Sudani العراق وإيران يناقشان وضع حلول جذرية لأزمة المياه

وتابع البيان أن الحلبوسي "وجه الدعوة إلى يلدريم لزيارة العراق لـ "الاطلاع عن كثب على تداعيات تلك الأزمة".

ومن جهته أوضح يلديريم "أنه سيتابع بشكل شخصي ملف أزمة المياه المشتركة، أنه سيصدر التوصيات والتعليمات الخاصة بذلك إلى الجهات المعنية"، مؤكدا "حرص بلاده على نيل العراق استحقاقه المائي وتجاوز الأزمة الحالية".

وتخشي العراق أن يؤثر سد "إليسو" بتركيا على مخزونها المائي، حيث بدأت تظهر، آثار ملء السد على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

كما شدد الجانبان، حسب البيان، "على ضرورة احترام السيادة والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح لأية عناصر خارجة عن القانون باستخدام أراضي أي بلد ضد بلد اخر".

وتنفذ تركيا منذ فترة طويلة عمليات عسكرية جوية، في شمال العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية.

وأعلنت أنقرة مطلع حزيران/ يونيو الماضي توغل جيشها شمالي العراق، لملاحقة المقاتلين الأكراد، الذين تتهمهم الحكومة التركية بارتكاب "استفزازات ونصب كمائن وشن هجمات".

وفي وقت سابق من اليوم، بحث رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي والسفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي، في بغداد، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وحل أزمة المياه بين البلدين.