وزير الطاقة السعودي يستبعد زيادة إنتاج النفط في العام المقبل

وتابع "لذلك في 2019 سوف نتفادى المخاطر في السوق، سواء على المستوى المنخفض أو المرتفع".

وقال إن دول منظمة أوبك والأخرى من خارج المنظمة أعربت باجتماع بالجزائر اليوم، عن استعدادها لزيادة إنتاج النفط لتعويض أي نقص محتمل.

وأوضح أن "المملكة العربية السعودية وحدها لديها قدرة إنتاجية احتياطية يومية متاحة تبلغ 1.5 مليون برميل، فيما قال وزراء آخرون حاضرون اليوم أن لديهم قدرات إنتاجية احتياطية على استعداد لاستخدامها في حال وجود طلب جراء حدوث نقص لعدة عوامل سواء جيوسياسية، أو لانقطاع فني، أو لأسباب تتعلق بالجو أو النزاعات".