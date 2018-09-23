فيديو نادر... شاهد الملك سلمان في طفولته

نشر فيديو نادرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الملك سلمان بن عبد العزيز إلى جانب الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن.

وكتب خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على حسابه بموقع تويتر: "كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن — طيب الله ثراه — في حج عام 1357 حيث يظهر بجواره خادم الحرمين الشريفين وهو الطفل الذي بجانبه "رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده إلى أعلى مصاف المجد والرفعة".

كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن — طيب الله ثراه- في حج عام ١٣٥٧ ويظهر فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين الطفل الذي بجانبه، رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده الى أعلى مصاف المجد والرفعة. pic.twitter.com/7htbrSUCBJ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 23, 2018

وتحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، باليوم الوطني للمملكة.

وأصدر الملك سلمان، قرارا بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر.