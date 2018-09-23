مصر تطلق سراح شاب إسرائيلي بعد يوم من اعتقاله على الحدود

أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، سراح مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر (25 عاما)، بعد أن اعتقل أمس على معبر طابا الحدودي بين البلدين، بعد أن وجدت في حقيبته رصاصة بندقية.

القدس- سبوتنيك. وقالت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلي، إن مصر "أطلقت الأحد سراح الإسرائيلي، الذي اعتقلته السبت في معبر طابا. عند العثور على رصاصة لبندقية إم-16 في حقيبته".

وأضافت القناة بأن "الإسرائيلي البالغ من العمر (25 عاما)، مثل أمام القضاء المصري في نويبع، حيث فُرض عليه غرامة مالية، ومن ثم رُحّل إلى إسرائيل".

وكان القنصل الإسرائيلي لدى مصر يتابع هذا الموضوع قد كُلف، يوم أمس السبت، بمتابعة ملف اعتقال المواطن الإسرائيلي مع الجهات المختصة في الحكومة المصرية.

يذكر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يصدر أحيانا تحذيراً للمواطنين الإسرائيليين من زيارة مصر، وتحديداً شبه جزيرة سيناء نظراً لنشاط جماعات إرهابية في تلك المنطقة.

وبحث القائم بأعمال السفير المصري كمال جلال لدى اسرائيل مؤخراً مع عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" ميراف بن آري، واستعرض امامها التدابير الأمنية المشددة التي تقوم بها الحكومة المصرية في منطقة شبه جزيرة سيناء لحماية السياحة.

وقال الدبلوماسي المصري كمال جلال إن "الجنود المصريين ينتشرون في محافظة جنوب سيناء، فيما ينتشر كذلك عناصر من الشرطة المصرية، الذين يشكّلون طبقة ثانية لحماية السياح من التنظيمات الجهادية التي تنشط هناك".

وأوضح جلال أن "العديد من الدول الأوروبية، ستزيل سيناء من قائمة الأماكن الخطيرة على رعاياها".

من جانبها طالبت عضو الكنيست بن آري مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بإعادة النظر بإدراج مصر على هذه القائمة.

ويقدّر عدد الإسرائيليين الذين زاروا سيناء هذا العام بـ 100 ألف، ولا يحتاج الإسرائيلي تأشيرة لدخول سيناء، بموجب معاهدة السلام الإسرائيلية- المصرية المعروفة بـ "كامب ديفيد".