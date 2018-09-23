الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في محافظة البيضاء

استعاد الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة البيضاء.

وأضاف العميد العرادي: "المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش باتجاه منطقة الوهبية، وانهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي".

وتابع قائد اللواء 117 مشاة: "سقط قتلى وجرحى وأسرى من عناصر المليشيات بينهم قيادات ميدانية، خلال المعارك إلى جانب خسائر أخرى في المعدات".

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي شاركت بفاعلية في إسناد المعركة، حيث استهدفت بعدة غارات مواقع وتعزيزات وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة قانية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها".

وتشهد جبهات قانية والملاجم معارك كر وفر بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله"، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.

ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار / مارس 2015 وذلك عقب استيلاء " الحوثيون " على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس / آب، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية، التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.