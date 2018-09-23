رئيس وزراء الأردن يلتقي وزيري النقل العراقي والمصري

بحث رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بالعاصمة عمان، مع وزيري النقل العراقي والمصري سبل تنشيط حركة التجارة عبر الجسر العربي ما بين الأردن ومصر.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الرزاز يستقبل نظيره اليمني لبحث ملفات التعاون عمان — سبوتنيك . كما بحث الإجراءات، التي من شأنها تسهيل حركة مرور الشاحنات بين الأردن والعراق عبر معبر طريبيل، لينعكس كل ذلك على تطوير منظومة النقل بين البلدان الثلاثة.

وحسب الحساب الرسمي للحكومة الأردنية على "فيسبوك" فقد "استقبل الرزاز في دار رئاسة الوزراء عصر اليوم، وزيري النقل العراقي كاظم الحمامي والمصري الدكتور هشام عرفات، بحضور وزير النقل وزير الشؤون البلدية الأردني وليد المصري وسفيري العراق ومصر في الأردن الدكتورة صفية السهيل وطارق عادل.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنشيط حركة التجارة عبر الجسر العربي ما بين الأردن ومصر، حيث أهمية العقبة ونويبع كبوابة رئيسية تربط الدول العربية في آسيا وأفريقيا.

كما تم بحث الإجراءات، التي من شأنها تسهيل حركة مرور الشاحنات بين الأردن والعراق عبر معبر طريبيل، لينعكس كل ذلك على تطوير منظومة النقل بين البلدان الثلاثة الشقيقة وبما يخدم حركة التجارة في آسيا وأفريقيا.