الأردن والولايات المتحدة تبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق محمود عبد الحليم فريحات وقائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق مايكل غاريت آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق.

عمان- سبوتنيك. وحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية فقد "استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة محمود عبدالحليم فريحات، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأحد، قائد القوات البرية الأمريكية في القيادة المركزية الفريق مايكل غاريت والوفد المرافق له".

© AP Photo / Petros Giannakouris القوات المسلحة الأردنية: عودة جميع النازحين السوريين على الحدود الأردنية إلى سوريا

وبحث الجانبان "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين".

تجدر الإشارة إلى أن معظم الجيش الأردني مسلح بسلاح أمريكي، وبريطاني.

وفي نهاية شهر آذار/ مارس من العام الحالي أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والسفارة الأمريكية في عمان بأنه قد تم إقرار الموازنة الأمريكية للعام الحالي 2018 بشكل نهائي، حيث توصل مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين إلى اتفاق حول الموازنة، صادق عليها الرئيس الأميركي.

وقد تضمنت الموازنة تخصيص مبلغ 1.525 مليار دولار أمريكي كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، وكان نصيب المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن لهذا العام وحسب الموازنة الأمريكية 425 مليون دولار أمريكي كحد أدنى.