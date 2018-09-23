قرارات رئاسية سودانية جديدة

أصدر رئيس الجمهورية السودانية، عمر البشير، قرارا جمهوريا، اليوم الأحد، لمساندة قطاع مهم في السودان.

ويقضى قرار البشير بـ"زيادة عدد قضاة المحكمة العليا من 300 قاض ليصبح 500 قاض، كما شمل القرار زيادة عدد قضاة الدرجة الأولى من 450 قاضياً إلى 500 قاض"، حسب شبكة الشروق السودانية.

© AP Photo / ABD RAOUF البشير يجري تعديلات في قيادة الجيش السوداني

وأصدر البشير قرارا جمهوريا بناء على توصية رئيس القضاء بترقية 14 قاضيا من محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا.

كما تم ترقية 47 قاضيا من المحكمة العامة إلى محكمة الاستئناف، و90 قاضيا من قضاة الدرجة إلى الأولى إلى المحكمة العامة.

وقال رئيس القضاء، حيد أحمد دفع الله، إن "القرار جاء متماشيا مع استراتيجية السلطة القضائية في تقصير الظل القضائي وتبسيط إجراءات التقاضي".

وأكد دفع الله أن "السلطة القضائية سوف تستمر في العمل على إتاحة فرص الترقي للقضاة وفق معايير محددة ودقيقة، تستصحب كفاءة القضاة والذين سوف تواصل السلطة القضائية تدريبهم وتأهيلهم على المستويين الداخلي والخارجي".