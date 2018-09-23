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21:20 23 سبتمبر/ أيلول 2018
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    ليبيا... مقتل 115 وإصابة 383 في اشتباكات طرابلس

    © AFP 2018 / MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم الأحد، أن الاشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في طرابلس على مدى شهر، أسفرت عن مقتل 115 شخصا على الأقل وإصابة 383 آخرين.

    وبحسب وكالة "رويترز"، فإن القتال يدور بين اللواء السابع من بلدة ترهونة الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس من جانب وكتيبة ثوار طرابلس وكتيبة النواصي، وهما أكبر جماعتين مسلحتين في العاصمة من جانب آخر.

    سيف الإسلام القذافي
    © AP Photo / Dario Lopez-Mills
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    وتدير حكومة، مدعومة من الأمم المتحدة وجماعات مسلحة، طرابلس وغرب ليبيا أما شرق ليبيا فتسيطر عليه حكومة منافسة. ويشهد البلد حالة من الانقسام منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

    وشن اللواء السابع وجماعات أخرى من خارج طرابلس هجوما على العاصمة في أواخر أغسطس آب وسط حالة من الغضب بشأن تقارير عن الثروة والسلطة ونمط الحياة المترف لبعض قادة الجماعات المسلحة في طرابلس.

    وعند خط الجبهة في منطقتي وادي الربيع وفاطمة الزهراء السكنيتين لا تزال المنازل المهدمة والمركبات المحترقة والمتاجر المدمرة والشوارع المهجورة شاهدة على شدة القتال.

    وقالت مدير قسم الإعلام في وزارة الصحة وداد أبو النيران لرويترز "حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع لوجود حالات حرجة واستمرار القتال".

    وتجوب المنطقة جماعات مسلحة محسوبة على حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة داخل مركبات مدرعة وعلى ظهر شاحنات صغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات.

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    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق الليبية, اشتباكات, طرابلس, ليبيا
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