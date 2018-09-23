أول صورة التقطت للملك عبد العزيز مؤسس السعودية

ويعود تاريخ الصور إلى عام 1914، وهي صورة يظهر فيها الملك عند مدخل الرياض الشرقي وهو يركب جواده، حسب صحيفة الوطن السعودية.
وكان يعتقد أن الصورة الأولى للملك التقطت عام 1917، في العاصمة الرياض.
104 أعوام على أول صورة للمؤسس في الرياض#اليوم_الوطني_السعودي88#دام_عزك_ياوطن#اليوم_الوطني#الملك_سلمان#محمد_بن_سلمان#للمجد_والعلياء#السعودية#صحيفة_الوطنhttps://t.co/SkwFkzqPDt pic.twitter.com/rzDOoLCHDw— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) September 23, 2018
وتحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، باليوم الوطني للمملكة.
وأصدر الملك سلمان، قرارا بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.
وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر.
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