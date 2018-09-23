أول صورة التقطت للملك عبد العزيز مؤسس السعودية

في إطار الاحتفال باليوم الوطني السعودي، كشفت إحدى الصحف عن أول صورة التقطت للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن.

ويعود تاريخ الصور إلى عام 1914، وهي صورة يظهر فيها الملك عند مدخل الرياض الشرقي وهو يركب جواده، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وكان يعتقد أن الصورة الأولى للملك التقطت عام 1917، في العاصمة الرياض.

وتحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، باليوم الوطني للمملكة.

وأصدر الملك سلمان، قرارا بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14/ 1/ 1440هـ الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر.