اليمن.. وزارة الصحة في صنعاء تعلن وفاة 6 حالات جديدة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اليوم الأحد، وفاة ست حالات جديدة بمرض الكوليرا خلال الساعات الماضية.

© AP Photo / Hasan Jamali بعد تصريحات السودان عن الخروج من اليمن... تعليق من السعودية والإمارات

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء، يوسف الحاضري، في تغريدة على " تويتر "، أن "ست حالات مصابة بالكوليرا توفيت السبت، موزعة بحالتين في محافظة تعز، وحالتين في محافظة إب، وحالة في محافظة ذمار وأخرى في محافظة المحويت، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض منذ موجة التفشي الثانية في 27 نيسان/ أبريل العام الماضي إلى 2493 حالة.

وأضاف أن حالات الإصابة بالمرض والأعراض المصاحبة ارتفعت إلى 1.201.580 حالةً.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة في صنعاء، الاثنين الماضي، وفاة 5 إناث و4 ذكور بينهم 7 أطفال، جراء إصابتهم بالكوليرا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت في الثاني من أغسطس/ آب المنصرم، عن قلقها من موجة تفشي جديدة للكوليرا في اليمن بعد انحسار الموجة الثانية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتسببها في وفاة أكثر من 2300 حالة وإصابة نحو مليون شخص، وهو ما دفع الأمم المتحدة وشركاءها إلى تنفيذ حملة تحصين ضد الكوليرا بلقاح فموي، استهدفت 500 ألف شخص في مديريتي الحالي والمراوعة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وفي مديرية حزم العدين بمحافظة إب وسط البلاد.

ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيون" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.