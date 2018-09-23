أميرة سعودية توجه رسالة للملك سلمان وولي عهده

وجهت أميرة سعودية، اليوم الأحد، رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان.

وبمناسبة اليوم الوطنى السعودي، قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة والتخطيط والتطوير، إن السعودية تنعم بالرخاء والأمن، وإن الله هيأ لها قيادة حكيمة تسير على النهج الذي رسمه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ريما بنت بندر: المرأة السعودية قادرة على تمثيل وطنها بنجاح واقتدار – أخبار السعودية https://t.co/4VfGD0eL2w — عز السعودية (@3zsacom) September 23, 2018

وتابعت ريما بنت بندر بن سلطان، أن المملكة تشهد في عهد الملك سلمان نقلة نوعية كبيرة في شتى المجالات.

وأضافت ريما بنت بندر بن سلطان، أن المرأة السعودية، حققت نجاحات عديدة في مواقع وأعمال قيادية وعملية متنوعة.