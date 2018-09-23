مسؤول أمريكي يكشف: اتفاق بين ترامب وحاكم عربي لإنهاء الأزمة الخليجية

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الأحد 23 سبتمبر/ أيلول، عن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع دولة خليجية، لإنهاء الأزمة.

© REUTERS / POOL بعد رد الإمارات العنيف... إجراء قطري جديد بشأن الأزمة الخليجية

القاهرة — سبوتنيك . أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اتفقا على ضرورة حل الأزمة الخليجية بالسرعة الممكنة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن سيلفرمان، قوله اليوم الأحد 23 سبتمبر/ أيلول، خلال حفل في سفارة بلاده في الكويت: "أمير الكويت اتفق مع الرئيس دونالد ترامب على ضرورة إيجاد حل للأزمة الخليجية في أسرع وقت ممكن".