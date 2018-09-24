تزامنا مع احتفالات السعودية... تهديد خطير من "أنصار الله" للرياض وأبو ظبي

وجه قائد قوات الدفاع الساحلي، التابع لجماعة "أنصار الله"، العميد محمد قادري، تهديدات شديدة اللهجة للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، محددا الأهداف الاستراتيجية التي سيتم ضربها في هذين الدولتين.

وقال قادري، في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة"، مساء أمس الأحد، إنه "إذا عملت دول العدوان على عرقلة العمل في ميناء الحديدة فإن ميناء جبل علي في دبي، وميناء جدة في السعودية، سيكونان في مرمى صواريخ البحرية اليمنية".

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وأكد: "نحن قادرون على أن نصل إلى دول العدوان وسنضرب العمق السعودي والإماراتي بإذن الله وسيكون الرد قاس وغير متوقع"، مشيرا إلى أن "ميناء الحديدة هو الشريان الوحيد الذي يغذي الجمهورية اليمنية إذا تم التأثير عليه أو التصعيد عليه سنضرب العمق السعودي والإماراتي في القريب العاجل".

ولفت قائد قوات الدفاع الساحلي، إلى أن "القوات البحرية والدفاع الساحلي لم تدخل في الحرب الحقيقية حتى هذه اللحظة"، موضحا أن "الحرب البحرية ستؤثر على العالم بالكامل وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يتحركوا لإيقاف أي تهور لدول العدوان لأننا كشعب يمني لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا".

وكانت قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة أعلنتا الاثنين الماضي، انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله. ودفعت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، والقوات اليمنية المشتركة، دفعت تعزيزات كبيرة نحو المدينة الواقعة غرب اليمن.