تزامنا مع احتفالات السعودية... تهديد خطير من "أنصار الله" للرياض وأبو ظبي

وقال قادري، في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة"، مساء أمس الأحد، إنه "إذا عملت دول العدوان على عرقلة العمل في ميناء الحديدة فإن ميناء جبل علي في دبي، وميناء جدة في السعودية، سيكونان في مرمى صواريخ البحرية اليمنية".
ولفت قائد قوات الدفاع الساحلي، إلى أن "القوات البحرية والدفاع الساحلي لم تدخل في الحرب الحقيقية حتى هذه اللحظة"، موضحا أن "الحرب البحرية ستؤثر على العالم بالكامل وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يتحركوا لإيقاف أي تهور لدول العدوان لأننا كشعب يمني لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا".
وكانت قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة أعلنتا الاثنين الماضي، انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله. ودفعت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، والقوات اليمنية المشتركة، دفعت تعزيزات كبيرة نحو المدينة الواقعة غرب اليمن.
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