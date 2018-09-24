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12:52 24 سبتمبر/ أيلول 2018
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    معبر إبراهيم الخليل

    استئناف التبادل التجاري بين العراق وإيران

    © AP Photo / KHALID MOHAMMED
    العالم العربي
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    أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين 24 أيلول/سبتمبر، استئناف حركة التنقل ودخول البضائع والمسافرين عبر المنفذين الحدوديين اللذين أغلقا من قبل الجانب الإيراني، إثر الهجوم في الأهواز.

    وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن الجانب الإيراني، أغلق منفذي "الشيب، والشلامجة" الحدوديين أقصى الجنوب العراقي، لمدة أربعة ساعات فقط أمس الأول السبت.

    رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
    © REUTERS / Essam al-Sudani
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    وأضاف المكتب، بعد مضي الساعات الأربعة، أعيد فتح منفذي "الشيب والشلامجة"، المنفذين، واستأنف عملهما، منوها إلى أن الحركة طبيعية عبر المنفذين بكامل طاقتيهما الاستيعابية.

    وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، قد أعلنت ظهر السبت الماضي، 22 سبتمبر، عن غلق الجانب الإيراني منفذين "الشيب، والشلامجة، الحدوديين مع العراق.

    وأضافت الهيئة في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، أن إغلاق الجانب الإيراني للمنفذين، بشكل مؤقت، بعد الهجوم الذي استهدف الاستعراض العسكري في الأهواز.

    يذكر أن 29 من عناصر، على الأقل، معظمهم من الحرس الثوري الإيراني إثر هجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، اليوم السبت.

    وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الهجوم الإرهابي الذي ضرب العرض العسكري في الأهواز، أسفر عن مقتل 11 من عناصر الحرس الثوري، وإصابة 30  آخرين، بالإضافة إلى مقتل اثنين من المسلحين".

    فيما نقلت "وكالة أنباء فارس"، عن مصدر مطلع، بأن "إرهابيين اثنين قتلا وأصيب آخر، فيما اعتقل رابع خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع صباح السبت، في مدينة الأهواز".

    الخارجية العراقية
    facebook/Basra
    العراق يعلق على هجوم الأهواز

    بدوره، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا عاجلا، اتهم فيه "جماعة الأهوازية بالوقوف وراء الهجوم على العرض العسكري"، مؤكدا أن السعودية تقف وراء دعم هذه الحركة الإرهابية.

    وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن "عناصر من جماعة الأهوازية هم من أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة"، مضيفا أن هذه الجماعة "مدعومة من المملكة العربية السعودية". وأشار إلى أن هذه الجماعة استهدفت سابقا المعسكرات الصيفية السنوية، التي يقيمها الباسيج.

    وكان التليفزيون الإيراني قد أعلن، صباح السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران.

    وقال مراسل التليفزيون الرسمي إن إطلاق النار بدأ من قبل عدة مسلحين، كانوا يقفون خلف أحد المدرجات خلال العرض وقتلوا وأصابوا العشرات.

    كما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

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    أخبار العراق اليوم, إيران, العراق
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