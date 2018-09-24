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15:41 24 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الرئيس اللبناني - ميشال عون

    أهم العناوين التي يطرحها الرئيس اللبناني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    وصل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الاثنين، إلى نيويورك، لترؤس وفد لبنان إلى افتتاح أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وفور وصوله إلى نيويورك، أعرب الرئيس اللبناني عن امله في أن تتيح مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إيصال المواقف اللبنانية من التطورات الداخلية والاقليمية، الى قادة دول العالم الذين يلتقون في نيويورك.

    البرلمان اللبناني
    © Sputnik . Zahra Al-Amir
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    وأكد عون أن الظروف الراهنة في لبنان ودول الجوار تجعل من المشاركة اللبنانية في اجتماعات الجمعية العمومية ضرورة تفرضها دقة المرحلة".

    وبهذا الصدد، قال النائب عن كتلة رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني  إدغار معلوف، إن "رئيس الجمهورية ميشال عون سيطرح أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة عدة ملفات أبرزها، ملف النازحين السوريين وملف رفض التوطين، وملف لبنان مركز لحوار الحضارات".

    وأشار معلوف في حديث لـ"سبوتنيك" أن "الطريقة التي يتعاطى معها المجتمع الدولي بملف النازحين السوريين تثير الشكوك، يريدون استعمال هذا الموضوع كورقة سياسية ضاغطة بفترة من الفترات، لا شيء يبرر المماطلة، خاصة أن الدولة السورية برهنت أنها تقوم بالعفو عن المسلحين الذين كانوا يقاتلوها".

    وأضاف: "عندما نرى حجب الولايات المتحدة الأمريكية الأموال عن "الانروا"، وعندما نرى موضوع رفض عودة النازحين السوريين، كل هذه الأمور تخيف، ولذلك سيكون صوت الرئيس ميشال عون في هذا الصدد عالي في نيويورك لإعلان رفض تام لهذا المنطق بالتعاطي، ولمحاولة التوطين المقنع".

    ميشال عون
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    وحول إنزال ركاب طائرة الشرق الأوسط المتجهة من بيروت إلى القاهرة بسبب وضع الطائرة بتصرف رئاسة الجمهورية قال معلوف:" اليوم هناك شيء ممنهج، خلال الأيام الأخيرة تسربت أخبار عن أن حاكم مصرف لبنان سيستقيل، وال 500 مليون دولار في ملف الكهرباء، وموضوع التسريب الصوتي للنائب ياسين جابر، وموضوع البنزين… اليوم هناك نمط كب للشائعات بما يختص بالعهد عليها علامات إستفهام، هناك استهداف للعهد من خلال الشائعات".

    ومن المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل على ان يلتقي بعد ذلك أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتييرس.

     وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية ومن مسؤولي المنظمات الدولية، كما يلتقي رئيس الجمهورية أبناء الجالية اللبنانية في احتفال خاص.

    يرافق الرئيس عون اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون، لبنان، و وفد رسمي واداري واعلامي،  ويضم الوفد الرسمي، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي سينضم لاحقا الى الوفد، ومندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة أمل مدللي وسفير لبنان في واشنطن غابي عيسى.

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    أخبار لبنان اليوم, الأمم المتحدة, الرئيس اللبناني ميشال عون, لبنان
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