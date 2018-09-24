أبو الغيط يرحب باعتزام إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الإسباني، بشأن استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، مؤكدا أن هذا التوجه يعكس صداقة طويلة بين الدول العربية كافة وإسبانيا، كما يعكس ارتباطا قويا بين إسبانيا، حكومة وشعبا، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأشار أبو الغيط، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين 24 سبتمبر/أيلول، إلى أن التطورات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد الشعب والحكومة الفلسطينية، تستوجب قيام كافة القوى المحبة للسلام بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم السلمي المشروع.

© Photo / المكتب الإعلامي لأمين جامعة الدول العربية أبو الغيط يحمل أمريكا المسؤولية عن تدهور الأوضاع في فلسطين

وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل اليوم خطوة ضرورية، من أجل الحفاظ على حل الدولتين الذي يتعرض لتهديدات خطيرة.

ودعا أبو الغيط الحكومة الإسبانية للمضي قدما في تنفيذ ما أعلنته حول استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، معتبرا أن خطوة كهذه ستشجع المزيد من الدول الأوروبية على أن تحذو حذوها، ومؤكدا أن هناك مجالا كبيرا لتعزيز العلاقات بين الجامعة العربية وإسبانيا خلال المرحلة القادمة، وذلك بما يعكس التقدير العربي لهذه التوجهات الطيبة من جانب الحكومة الإسبانية.