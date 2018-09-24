قرارات عاجلة لمواجهة "قلق" الفيديوهات الفاضحة في دولة عربية

ثار نشطاء التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقاطع "فاضحة وخادشة للحياء" في حفل شهير داخل دولة عربية، ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ قرارات عاجلة.

قالت وزارة الداخلية الأردنية إنه "بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لصور وفيديوهات تخدش الحياء العام خلال حفل أقيم في أحد المطاعم، ونتيجة لمتابعة الوزارة بهذا الشأن، فقد تبين أن مطعم التلال السبع سبق أن تقدم بطلب إلى محافظ العاصمة من أجل إقامة مهرجان ألعاب ومسابقات في المطعم يوم الجمعة الماضية".

ووفقا لصحيفة "الدستور" الأردنية، فقد "تضمن الطلب إقامة مهرجان عائلي وبدون تقديم أية مشروبات روحية إلا أن المطعم المذكور ارتكب مخالفة، وذلك لقيامه بتنظيم حفل تخلله تقديم مشروبات روحية وممارسات لا أخلاقية تخدش الحياء العام وتتنافى مع مضمون الطلب المقدم للمحافظ".

وتابعت: "بناء على ذلك أوعز وزير الداخلية (الأردني) سمير المبيضين إلى محافظ العاصمة بتوقيف الأشخاص القائمين على هذه الفعالية وصاحب المطعم وربطهم بكفالات عدلية عالية القيمة".

كما خاطب وزير الداخلية وزير السياحة والآثار لإغلاق المطعم المذكور، وذلك استنادا إلى صلاحيات وزارة السياحة بهذا الخصوص؛ باعتبار أن المطعم منشأة سياحية تم ترخيصها من قبل وزارة السياحة والآثار"، حسب الصحيفة.

وأقيم المهرجان باسم "قلق" في حضور نحو خمسة آلاف شاب وفتاة في أكبر تجمع باسم الانفتاح الاجتماعي.

ووصف المنظمون للمهرجان بأنه شرعي وقانوني وحظي بالموافقات الرسمية وعائلي الطابع، لكن عشرات النشطاء أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لديهم أشرطة فيديو لمظاهر "خلاعة ورذيلة وانحطاط أخلاقي" مطالبين الحكومة بإجراء تحقيق.