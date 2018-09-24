رئيس البرلمان العراقي يؤكد وجود خلافات حول اختيار رئيس الجمهورية

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن هناك خلافات حول اختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن العمل يجري لتقريب وجهات النظر.

بغداد — سبوتنيك. وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي بمدينة النجف، اليوم الاثنين: "التوقيتات الدستورية ملزمة لنا بانتخاب رئيس الجمهورية"، متابعا "هناك خلافات في وجهات النظر في موضوع اختيار رئيس الجمهورية ونعمل على التقريب بين القوى السياسية".

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وأضاف: "يجب أن يكون هناك توافق على شخصية رئيس الجمهورية، وإذا لم يحصل التوافق فعلى الأقل يجب أن يحصل على موافقة أغلب القوى السياسية".

وجرى العرف السياسي في العراق منذ 2003، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الكرد، وكان يجري اختياره بالتوافق بين أكبر حزبين كرديين وهما الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستاني.

ورشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بينما قرر الديمقراطي ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين للمنصب.

وبحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جهة أخرى، أعلن الحلبوسي، خلال المؤتمر، عزمه زيارة تركيا وإيران قريبا، لبحث ملف المياه، الذي تسبب بأزمات كبيرة في الفترة الماضية. وتابع: "سنكون في توازن بعلاقاتنا الدولية ولن نكون ضمن محور ضد آخر".