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17:31 24 سبتمبر/ أيلول 2018
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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    رسالة إلى ابن سلمان من العاهل المغربي تطفئ جدل "التصريح الصادم"

    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    العالم العربي
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    جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، موقفه من الجدل الدائر حول "تدهور العلاقات" مع المملكة العربية السعودية، وذلك في رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    وعبر الملك، في الرسالة عن "أحر التهاني وأوفى الأماني للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب السعودي الشقيق بموصول التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الأعز الأكرم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود"، وفقا لصحيفة "الأيام" المغربية.

    وجاء في الرسالة: "إنها لمناسبة أغتنمها لأعرب لسموكم عن بالغ اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من عرى الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل، وبما يميز العلاقات القائمة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية من تعاون مثمر وتضامن فاعل، يجسد حرصنا الدائم على الرقي بها إلى أعلى المستويات".

    العاهل المغربي الملك محمد السادس
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    بعد "تصريح صادم"... كيف رد ملك المغرب على الملك سلمان وولي العهد

    وكانت تقارير عديدة تحدثت عن وجود توتر غير معلن في  العلاقات بين المغرب والسعودية، بدأت بتغريدات من تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، حول موقف بلاده من دعم المغرب في مونديال 2026، والتي أكد فيها أن بلاده تدعم أمريكا. 

    وقال المسؤول الرياضي السعودي في تغريدة أخرى هاجم فيها المغرب: "هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع الدويلة تنفعك". في تغريدة اعتبر البعض أن فيها تلميحا واضحا إلى موقف المغرب من الأزمة الخليجية مع قطر ووقوفه على الحياد.

    وحينها استشاط المغاربة غضبا، ودشنوا هاشتاغ #سحب_الجيش_المغربي_من_اليمن حتى تدخل السفير السعودي في المغرب، وقال إن "العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين لا يمكن أن يؤثر عليها مجرد حدث عابر"، مضيفا أن "الأمور قد ضخمت بشكل مبالغ فيه إلى درجة التهويل".

    وبعد نحو شهرين ونصف، أدلى تركي بتصريحات جديدة في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، قال فيها: "أمريكا حليفتنا وطرقت بابنا منذ 2017، ولن نغلق الباب في وجه من طرق بابنا، ولن نرد أمريكا خائبة، ولو على حساب المغرب".

    وقد فاز الملف الثلاثي، الذي تقدمت به أمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصل على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.

    وصوتت 7 دول عربية لصالح الملف الثلاثي، هي السعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، والبحرين، والكويت، والعراق، وهو ما اعتبره وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، في مؤتمر صحفي، "خيانة" وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo / Hassan Ammar
    بعد تصريح صادم.. رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى ملك المغرب

    وتزامن ذلك، مع إعلان المغرب، عدم مشاركته في اجتماع لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة العربية السعودية، فيما يشبه أول رد فعل رسمي على التصويت، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

    ومؤخرا، قرر الملك سلمان قضاء عطلته الصيفية في مدينة نيوم، بدلا من مدينة طنجة المغربية، في خطوة وصفتها صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية، بأنها ضربة قاسية لاقتصاد مدينة طنجة، بسبب حرمانهم من إيرادات تقدر بـ12 مليون يورو هي تكلفة عطلة الملك السعودي وحاشيته لمدة شهر .

    وأشارت الصحيفة إلى أن غياب الملك سلمان يظهر المستوى المتردي الذي توجد عليه العلاقات بين المغرب والسعودية، ناقلة عن مسؤول في الخارجية المغربية (لم تسمه) أن "العلاقات مع السعودية في أدنى مستوياتها".

    انظر أيضا:

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