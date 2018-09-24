تسجيل
17:31 24 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    مناورات الشرق-2018

    مصدر عسكري: منذ اليوم سنمرغ "إف 16" الإسرائيلية وتوماهوك بالوحل

    Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا (13)
    130

    اعتبر مصدر عسكري سوري، أن الجانب الروسي تمكن اليوم من توجيه رد حاسم على إسقاط طائرة "إيل 20" ومقتل الجنود الروس الذين كانوا على متنها.

    إس – 300 في إم: منظومة الدفاع الروسية
    © Sputnik . Alexey Filippov
    خبير عسكري: تسليح سوريا بـ"إس 300" أكبر صفعة لإسرائيل منذ سنوات
    وقال المصدر المتخصص في القوى الجوية لوكالة "سبوتنيك": إن قرار الجانب الروسي اليوم تعزيز الدفاعات الجوية السورية وتزويد دمشق بمنظومة صواريخ "إس 300"، هو رد كبير على الاحتيال الإسرائيلي الذي أدى إلى إسقاط الطائرة الروسية.

    وأضاف المصدر: "إن عملية الاحتيال الإسرائيلية ترافقت بعملية تشويش إلكترونية، ومن هذا الباب نفسه جاء رد روسي آخر يتضمن إغلاق المجال الجوي والبحري أمام كل الأنشطة المعادية، عبر الردع الإلكتروني والتشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، إضافة إلى ضرورة هذه الإجراءات لحماية العسكريين الروس العاملين في سوريا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المتعلقة بـ "الحرب الإلكترونية" ستمكن من السيطرة على الصواريخ الموجهة ضد سوريا إلكترونيا إلى جانب منظومة الصواريخ المتطورة "إس 300".

    واعتبر المصدر أنه بإسقاط الطائرة الإسرائيلية "إف 16"بصاروخ "إس 200" سوري، فرضت الدفاعات الجوية السورية، منذ أشهر، معادلة جديدة منعت الطائرات الإسرائيلية من اختراق الأجواء السورية، وعمدت إسرائيل منذ ذلك الحين الاعتداء على الأراضي السورية بتوجيه صواريخ طائراتها من خارج الأجواء السورية سواء من الأجواء اللبنانية أو من جهة البحر، ومن هنا تأتي أهمية الردع الجديد المتمثل بالتشويش الكهرومغنطيسي.

    طائرة إيل-20 الروسية
    © Sputnik . Alexander Tarasenkov
    برلماني سوري يتوقع الرد الروسي على إسقاط الطائرة "إيل 20"
    ولفت المصدر، إلى أن صواريخ "إس 200" تتمتع بمدى مناسب لإسقاط الطائرات خارج الأجواء السورية ولكنها غير مصممة لإسقاط الصواريخ، ومن هنا تأتي أهمية تزويد سوريا بصواريخ "إس 300" التي تغطي هذا النقص، فضلا عن الدقة العالية في تحقيق الإصابات وتدمير الأهداف الجوية المعادية سواء كانت طائرات أم صواريخ.

    وتابع المصدر بالقول: "إن تزويد سوريا بمنظومة صواريخ "إس 300" يسهل من مهمة الجيش السوري في حربه ضد المجموعات الإرهابية، من خلال حماية قواته البرية من أذرع التحالف مع الإرهاب التي وجهت غير مرة ضربات غادرة ضد القوات السورية خلال معاركها ضد "داعش" و"النصرة" وأخواتهما، وفتحت الطرق أمام مقاتلي تنظيم "داعش" عدة مرات للسيطرة على مواقع جديدة وارتكاب مجازر بحق المدنيين، وبالتالي هذا سينعكس على المجموعات الإرهابية نفسها عند تعريتها وحرمانها من "مساندة التحالف الأمريكي" من خلال "الضربات التي يوجهها بالخطأ أو دفاعا عن النفس" للجنود السوريين كما صرح غير مرة".

    وختم المصدر بالقول: إن القرار الروسي تزويد دمشق بمنظومة صواريخ "إس 300" سينعكس على الروح المعنوية للمقاتلين السوريين وللشعب السوري وسيعزز الكرامة الوطنية، فالعربدة الإسرائيلية الانتهازية انتهت بالقوة هذا اليوم، وسيكون الجيش السوري قادرا على تلطيخ سمعة الـ"إف 16" والتوماهوك والكروز بالوحل إذا فكرت إسرائيل أو غيرها بالاعتداء على الأرض السورية من جديد.

    الموضوع:
    تسليم منظومة "إس-300" إلى سوريا (13)

    انظر أيضا:

    السفير السوري لدى روسيا: منظومة "إس-300" لازمة للحماية من أعمال إسرائيل العدوانية
    خبير: إسرائيل ستحاول منع تسليم "إس-300" إلى سوريا
    ماذا ستفعل "إس-300" في سوريا؟
    خبير عسكري: تسليح سوريا بـ"إس 300" أكبر صفعة لإسرائيل منذ سنوات
    الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على خطط روسيا لتزويد سوريا بأنظمة الدفاع الجوي "إس 300"
    الرئاسة السورية: بوتين يبلغ الأسد خطط تسليم سوريا منظومات "إس-300"
    الكلمات الدلالية:
    الدفاعات الجوية السورية, إصابات, صواريخ, إس - 200, إيل - 20, إس - 300, إسقاط الطائرة الروسية, النصرة, وكالة سبوتنيك, الجيش السوري, داعش, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مكتبة جورج بيبودي في بالتيمور، الولايات المتحدة
    المعرفة كنز: 12 مكتبة في العالم ستعشقها لجمالها
    شويغو: روسيا تسلم إس-300 إلى سوريا في غضون أسبوعين
    ماذا ستفعل "إس-300" في سوريا؟
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك