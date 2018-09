برلماني: "إس-300" تعزز ثقة السوريين بهزيمة الإرهاب وداعميه

وقال النائب قربي لوكالة "سبوتنيك": اليوم لمسنا راحة كبيرة في الشارع السوري بعد الإعلان الروسي عن هذا الدعم الجديد الذي يأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية السورية وتحصينها، ولدق المسمار الأخير في نعش الإرهاب في المنطقة، وهذا القرار يعطي رسالة ثقة لكل الشرفاء في المنطقة والعالم، بأن الصداقة الروسية تقوم على الود والتكافؤ والاحترام، على عكس العلاقة بين القطب الآخر وبين حلفائه التي تقوم على التبعية والخضوع ونقض العهود عند الضرورة المصلحية.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation