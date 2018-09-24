مجلس الوزراء الأردني يقر قانون ضريبة الدخل المعدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب

وذكر مجلس الوزراء الأردني في بيان، نقله التلفزيون الأردني الرسمي: "أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".
وتابع البيان "تم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن مليون دينار [نحو 1408450 دولارا] سنويا إلى نسبة ضريبة 30 بالمائة"، موضحا "إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".
عاجل: مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل بعد إجراء عدد من التعديلات عليه ،،،، pic.twitter.com/jSOuoqLCfJ— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) September 24, 2018
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