اليمن... قيادي في حزب الرابطة: لا استقرار دون دولة مستقلة في الجنوب

قال فضل محمد ناجي، عضو اللجنة التنفيذية في حزب "رابطة الجنوب العربي" باليمن: "إن ما يسمى بالسلطة الشرعية هي من تسعى لتقسيم الشعب الجنوبي لاحتوائه، حتى تظل تمثل قضية الجنوب في المحافل الدولية".

وأضاف ناجي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "الخلافات بين الجنوبيين كانت ومازالت هي الهدف الأسمى لكل جنوبي وهو استعادة الدولة الجنوبية، لكن محاولات السلطة الحالية ونواياها غير سليمة حيث تأتي ببعض الأشخاص وتدفع لهم سواء بالوظائف أو بالمال وتقول إنهم ممثلين عن الحراك".

واستطرد: "لكن القوى الجنوبية في معظمها مع التحرير والاستقلال".

وتابع عضو اللجنة التفيذية في حزب "رابطة الجنوب العربي" باليمن: "موقفنا كحزب الرابطة واضح منذ سنوات طويلة بأنة لا حل ولا استقرار إلا باقامة دولة الجنوب العربي الفيدرالية كاملة السيادة، على كامل التراب الوطني في الجنوب العربي والحدود المعترف بها دوليا".

وحول موقف حزب الرابطة من الصراعات الدائرة في الجنوب وإلى أي الفصائل يميل حزب الرابطة قال ناجي: "نحن مع الوطن والاستقلال والتحرير وإقامة الدولة الجنوبية، ونقف مع كل القوى، التي تتبع هذا الطريق، فقد أيدنا إعلان تشكيل المجلس الانتقالي عندما تبنى نفس الموقف، وكذلك نحن مع التحالف ضد العدوان وفي المهام العربية والإقليمية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن الإقليمي للمنطقة واليمن الشقيق والجنوب العربي وشبه الجزيرة العربية بشكل عام".

وقال: "كما أننا نقف مع كل القوى التي تقاتل من أجل الأمن القومي العربي، ونحن ندعم حكومة الشرعية من موقف دعمنا للتحالف، لأنها جزء من التحالف ضد العدوان الحوثي".

وقال ناجي: "حكومة الشرعية هي حكومة فاسدة ولم تستطع القيام بمهامها تجاه الشعب، وقد حاول الجميع مساعدتها ودعمها، لكنها أهدرت كل الموارد المتاحة وأنفقتها بصورة لا تخدم الشعب وتفوح منها روائح الفساد، وكانت تقوم باختيار قواعدها بمنطق الأسوأ وليس الأكفأ، وهناك آلاف تم توظيفهم مؤخرا ويصرفون رواتبهم بالدولار وتم إرسال أولادهم وأقاربهم إلى السفارات في الوظائف الحساسة".

وأضاف: "نطالب بالضغط على تلك الحكومة وجهازها الإداري لأنها تعكس سلبا موقف التحالف في المناطق المحررة".

وأشار ناجي إلى أن حزب "رابطة الجنوب العربي" شارك بفاعلية في الحراك الجنوبي، وكان جزءا من المقاومة الجنوبية، التي واجهت العدوان.