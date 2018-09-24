قادرة على حجب السماء... خبير عسكري يوضح مدى قوة منظومة "إس-300"

أعلن بروفسور الأكاديمية الروسية للعلوم العسكرية، سيرغي سوداكوف، اليوم الإثنين، أن سبع كتائب من أنظمة "إس-300" تتمكن من حجب السماء كلها في سوريا، مشيراً إلى أنه بإمكان موسكو إمداد دمشق بخمسة أنظمة منها على الأقل.

وقال البروفيسور لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه بإمكاننا توريد سبع كتائب "إس-300 "على الأكثر، إنه عدد كبير جداً لكن بذلك يمكننا حل مشكلة حجب السماء فوق سوريا. دفعة كبيرة كهذه غير محتملة، لكن ثلاث — خمس أنظمة قد تسيطر على أرض كبيرة جداً، جميع الأجزاء التي تقوم فيها روسيا بعملية مكافحة الإرهاب".

وأوضح الخبير أنه إلى جانب "إس-300"، ستعمل في سوريا أنظمة التشويش على الإشارات اللاسلكية ما يمنع طائرات العدو المحتمل من الدخول إلى أجواء البلاد.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/ سبتمبر،، فقدت الاتصال بطائرة "إيل-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق صواريخ من الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

وأكدت الوزارة، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، وأنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات.

وقيمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني، ويحتفظ الجانب الروسي بحق الرد.