طيران التحالف العربي يقصف مواقع في محافظتي الحديدة وصعدة

جدد طيران التحالف العسكري العربي ضد مسلحي "أنصار الله" غاراته على مواقع في محافظتي الحديدة وصعدة اليمنيتين.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف شن غارتين على محيط موقع كتيبة الدفاع الجوي في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وأضاف أن التحالف قصف بغارة أخرى قرب مجمع إخوان ثابت الصناعي في كيلو 7.

© AP Photo / Saudi Press Agency طيران التحالف يشن 19 غارة على صعدة وحجة والجوف في اليمن

في سياق آخر، أبلغ مصدر في السلطة المحلية، محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ ثلاث غارات على منطقة طخية في مديرية مجز شمال غربي المحافظة.

وأشار إلى أن الجيش السعودي عاود قصفه الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة في مديريتي رازح ومنبة الواقعة على الشريط الحدودي، ملحقاً أضراراً مادية.

ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها عبر تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، عقب استيلاء "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.