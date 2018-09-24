ابن سلمان ينشر مقطعا نادرا للعاهل السعودي

ونشر خالد بن سلمان المقطع عبر حسابه على "تويتر"، احتفالا بالعيد الوطني الـ88 للمملكة.
ويظهر في الفيديو الملك المؤسس وهو يلقي كلمة خلال موسم الحج عام 1357 هجرية، وبجانبه الملك سلمان طفلا.
وغرد خالد بن سلمان "رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده إلى أعلى مصاف المجد والرفعة".
كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن — طيب الله ثراه- في حج عام ١٣٥٧ ويظهر فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين الطفل الذي بجانبه، رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده الى أعلى مصاف المجد والرفعة. pic.twitter.com/7htbrSUCBJ— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 23, 2018
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