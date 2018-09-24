ابن سلمان ينشر مقطعا نادرا للعاهل السعودي

كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن — طيب الله ثراه- في حج عام ١٣٥٧ ويظهر فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين الطفل الذي بجانبه، رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده الى أعلى مصاف المجد والرفعة. pic.twitter.com/7htbrSUCBJ