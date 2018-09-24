مصدر عسكري سوري: كوادرنا جاهزة لاستخدام "إس 300"

قال مصدر من قوى الدفاع الجوي السوري لوكالة "سبوتنيك": إن كوادر سورية قد خضعت بالفعل منذ سنوات لتدريبات داخل الأراضي الروسية على استخدام منظومة صواريخ "إس - 300" بإشراف ضباط روس، وذلك قبل أن تتمكن جهات إقليمية ودولية من عرقلة تسليم هذه المنظومة إلى سوريا.

وأضاف المصدر لوكالة " سبوتنيك "، أن تسليم الجانب الروسي اليوم منظومة " إس — 300 " لسوريا سيغير قواعد الاشتباك والردع، وستكون هذه المنظومة كفيلة بصد أي عدوان خارجي ممكن أن تتعرض له الجمهورية العرببة السورية.

وأوضح المصدر: "اليوم بتنا نمتلك منظومة دفاعية تعزز وتدعم دفاعاتنا السابقة، وهي كفيلة بإبطال أي هجوم جوي أو صاروخي معادي، وعلى الإسرائيلي اليوم أن يحسب ألف حساب قبل أن يفكر بالاعتداء مجددا على سوريا، وخاصة أن الطيران الإسرائيلي الذي كان يستخدم الأجواء اللبنانية تخوفا من نظام الدفاع "إس — 200" سيصبح اليوم في مواجهة خطر المنظومة الجديدة إذا فكر بشن أي اعتداء يمس السيادة السورية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، عن خطط تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس — 300"، وذلك بعد أسبوع من سقوط الطائرة الروسية فوق مياه البحر المتوسط قبالة السواحل السورية.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بوتين أبلغ الأسد، خلال اتصال هاتفي، بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة "إس — 300" الحديثة"، محملا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، اليوم، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس — 300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.

كما أعلن شويغو عن إطلاق الجيش الروسي التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا، بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على سوريا.