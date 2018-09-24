الشيخة موزة تشهد توقيع مذكرة تفاهم وثلاث اتفاقيات مع دولة عربية

شهدت الشيخة موزة بنت ناصر، والدة أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع أحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، بمدينة نيويورك.

ووفقا لصحيفة "العرب" القطرية، تهدف الاتفاقيات لتمكين الشباب الصومالي اقتصاديا عن طريق تأمين أكثر من 75 ألف وظيفة داخل الصومال.

وتهدف الاتفاقية الأولى بالتعاون بين المؤسسة واللجنة الأمريكية للاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى توفير حلول الإسكان والطاقة لـ 1000 أسرة وتطوير المشاريع المحلية للشباب، واستحداث ما يقارب 3000 وظيفة خاصة للاجئين العائدين والنازحين والعائلات المضيفة الفقيرة في منطقة كيسمايو.

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وتتعلق الاتفاقية الثانية بدعم بنك الأمل في تمويل مشاريع شبابية قائمة لاستحداث 63414 وظيفة في جميع مناطق الصومال، كما تسعى الاتفاقية لبناء مهارات الخريجين وتوفير 9000 وظيفة لهم في سوق العمل.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود مؤسسة "صلتك" التي ترأس الشيخة موزة مجلس إداراتها، لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفير الحلول لمكافحة البطالة والفقر والتهميش والتطرف، وتمكين المرأة اقتصاديا وإشراكها في عملية تعزيز الأمن والسلام في المجتمع.

وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة "صلتك"، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومنظمة تمكين للتنمية، للتعاون في مجال تمكين الشباب بالتوافق مع أهداف برنامج العمل العالمي من أجل الشباب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مشاركة الشباب وتنمية مهاراتهم ودعمهم في ريادة الأعمال وتحسين قابلية توظيفهم في البلدان أو المناطق ذات الاهتمام المشترك.