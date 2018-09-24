تحذيرات من خطر مرتقب يهدد حياة 12 مليون يمني

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي من أن استمرار الأوضاع بهذه الحالة قد يعرض 12 مليون يمني للمجاعة.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت غراندي في اجتماع تقييم الأوضاع الإنسانية في اليمن في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين: "لو استمرت الأوضاع الإنسانية في هذا الاتجاه وبهذه الحالة، سيعاني 12 مليون يمني من المجاعة".

وأضافت غراندي "10 ملايين يمني قد يواجهون أوضاع ما قبل المجاعة"، متابعة "نحن نخسر معركة مكافحة المجاعة في اليمن".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN اليمن... قيادي في حزب الرابطة: لا استقرار دون دولة مستقلة في الجنوب

وتابعت غراندي "70 في المئة من المؤسسات الصحية لا تملك الدواء، والاقتصاد ينهار، والخسائر كبير".

وواصلت المنسقة الأممية "75 في المئة من السكان أي نحو 22 مليون مدني بحاجة إلى مساعدة إنسانية أو حماية ما، و 80 في المئة من الأطفال بحاجة إلى المساعدة، طفل واحد على الأقل يموت كل 10 دقائق لأسباب مرتبطة بالحرب".

وأكملت غراندي "ما نواجهه في اليمن غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، فاليمن يشهد العملية الإنسانية الأكبر في العالم، وعاملي المجال الإنساني يسعون لإنقاذ أكبر عدد من الأشخاص، وهذه العملية متواصلة ونُصر على أن تبقى حيادية ومستقلة".

كما طالبت غراندي بتوفير جسر جوي من صنعاء إلى عدن لمساعدة المرضى المحتاجين إلى السفر للخارج للعلاج، وقالت غراندي "نحتاج جسر جوي من صنعاء لعدن لمساعدة المرضى للسفر للخارج"، مضيفة "نحتاج إلى تأشيرات دخول وتخليص الشحن والوصول للمحتاجين للمساعدة ومال إضافي".

وتابعت غراندي "نحتاج إلى أن تعمل المرافق كلها، ويجب أن تبقى المطارات مفتوحة وتعمل بشكل حر".

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين). ولقد تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014.