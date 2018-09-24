البرلمان العربي يبحث مع "وزراء الداخلية العرب" تنسيق الجهود العربية لمكافحة الإرهاب

ناقش وفد البرلمان العربي، في الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجمهورية التونسية، وفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب، وذلك ‏سعيا من البرلمان العربي لتوحيد هذه الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

© REUTERS / Mussa Qawasma البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف فوري لخطط إسرائيل في القدس