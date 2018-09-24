حفتر: ما يحدث في طرابلس لا علاقة لنا به ولكننا لن نظل مكتوفي الأيدي

أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، أن الوضع في العاصمة الليبية طرابلس لن يظل على ما هو عليه، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك لا علاقة للجيش به ولكن لن يظل مكتوف الأيدي. جاء هذا خلال لقائه مع مشايخ وأعيان مناطق غرب ليبيا وجنوبها.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء مناطق غرب ليبيا وجنوبها قد قاموا بزيارة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي، وذلك لمطالبته بالتدخل لوضع حد لما يحدث في طرابلس، بالإضافة إلى مناقشة بعض مشاكل الجنوب الليبي".

وأضاف العبيدي بأن "القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أكد بأن الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه، وأن ما يحدث في طرابلس لا علاقة للجيش به ولكنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يحدث للمواطنين من انتهاكات وقتل"، مضيفاً بأن "الجيش الليبي سيتحرك في الوقت المناسب بما يثلج صدور الناس الذين ضاقوا ذرعا من تناحر الميليشيات المسلحة".

وأشار مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش إلى أن "الوفد قام خلال زيارته بتهنئة المشير خليفة حفتر بانتصار القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية في شرق البلاد وبسط الأمن بها"، مؤكدين "دعمهم للقوات المسلحة بقيادته".

هذا وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات بين مجموعات مسلحة منذ 26 آب/ أغسطس، أودت بحياة أكثر من 115 شخصا، وتوقفت في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد وساطة الأمم المتحدة ثم تجددت الثلاثاء الماضي.