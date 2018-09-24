مقتل قائد فرقة في "أنصار الله" و15 من عناصره شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الإثنين، مقتل قيادي ميداني في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمعارك في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العميد أديب الشهاب "أن قوات الجيش تنفذ عمليات عسكرية نوعية واسعة لتضييق الخناق على آخر معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز باقم شمال صعدة".

وأضاف: "المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع قائد ما تسمى بفرقة الاقتحامات للميليشيا بجبهة باقم، يحيى هاشم، مع أكثر من 15 من عناصره، أثناء محاولتهم تعزيز مواقع تمركزهم شرق مركز المديرية".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD 15 قتيلا وجريحا من القوات المشتركة بإحباط "أنصار الله" زحفا جنوب الحديدة

ولفت العميد الشهاب إلى "مساندة مقاتلات التحالف العربي للجيش في عملياته العسكرية، بقصف ثكنات الميليشيا وتعزيزاتها، مخلفة خسائر كبيرة في العدد والعدة".

وكان الجيش اليمني أعلن في 16 آب/ أغسطس المنصرم، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.