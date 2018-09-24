مقتل قائد فرقة في "أنصار الله" و15 من عناصره شمال صعدة

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العميد أديب الشهاب "أن قوات الجيش تنفذ عمليات عسكرية نوعية واسعة لتضييق الخناق على آخر معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز باقم شمال صعدة".
وأضاف: "المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع قائد ما تسمى بفرقة الاقتحامات للميليشيا بجبهة باقم، يحيى هاشم، مع أكثر من 15 من عناصره، أثناء محاولتهم تعزيز مواقع تمركزهم شرق مركز المديرية".
وكان الجيش اليمني أعلن في 16 آب/ أغسطس المنصرم، اقتحام مركز مديرية باقم وتحرير أجزاء واسعة منه، بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".
ويخوض الجيش اليمني بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" في 6 جبهات بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب موقع الجيش.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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