الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باقتحام مخازن برنامج الغذاء العالمي

أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "اقتحمت عناصر تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحمادي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، كما قامت باقتحام المكاتب الإدارية للبرنامج وتفتيش كامل الملفات والمحتويات، وفصل كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع".
وأشارت إلى أن "الميليشيا سبق واقتحمت ذات الموقع في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، بحسب ما أكدته مصادر محلية، بعد فرارها من مواجهات مع الجيش الوطني".
ووفقا للوكالة "قصفت ميليشيا الحوثي شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أواخر شهر آب/ أغسطس الفائت، لكن المنظمة الأممية لم تبد أي رد فعل قوي تجاه تلك الحادثة واكتفت بالإشارة إليها بشكل عرضي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)