رسالة الرئيس الفرنسي للملك سلمان بمناسبة العيد الوطني السعودي

بعث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الإثنين، برسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ 88.

وهنأ ماكرون الملك سلمان بحلول اليوم الوطني السعودي بهذه الكلمات: "بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أريد أن أعرب لمقامكم السامي عن أصدق التهاني الحارة لشخصكم وللشعب السعودي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأكد ماكرون في الرسالة على أن فرنسا تعتبر المملكة العربية السعودية شريكة تاريخية ومن الدرجة الأولى، موضحا أن "نوعية حوارنا حول الأزمات الكبرى التي تعصف بالمنطقة الشرق الأوسط هي بمثابة عنصر ثمين من أجل العمل لإعادة الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "في حين لايزال تهديد الإرهاب والتطرف الديني قائم، فإني آمل أيضا أن نواصل سوية ودون هوادة في مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي لتمويلهما".

وأشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالته، إلى زيارة مرتقبة للملكة العربية السعودية، بعدما استضاف في فرنسا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في شهر نيسان/أبريل.

وقال: "نحن نتطلع بسرور إلى الزيارة التي ننوي القيام لها إلى المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن تكون حذثا بارزا في السعودية، وستتيح هذه الزيارة أن نرتفي بشراكتنا إلى مستوى استراتيجي، وأن ننجز بعض المشاريع التي بدأناها، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية والتقنية والاقتصادية والثقافية والعلمية، إذ أن تعميق شراكتنا من أجل تطوير منطقة العلا أمر يلفت جل اهتمامي، وآمل أن اكتشفه برفقة صاحب السمو الملكي ولي العهد بمناسبة زيارتي".

ولفت ماكرون في هذا الصدد إلى "أن الزيارات الوزارية إلى الرياض حتى نهاية العام الحالي، ستشكل مناسبة للمضي قدما في مشاريعنا المشتركة التي تندرج في إطار الأولويات الكبرى التي حددتها المملكة في رؤيتها لعام 2030".