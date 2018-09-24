رسالة الرئيس الفرنسي للملك سلمان بمناسبة العيد الوطني السعودي

وهنأ ماكرون الملك سلمان بحلول اليوم الوطني السعودي بهذه الكلمات: "بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أريد أن أعرب لمقامكم السامي عن أصدق التهاني الحارة لشخصكم وللشعب السعودي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وتابع: "في حين لايزال تهديد الإرهاب والتطرف الديني قائم، فإني آمل أيضا أن نواصل سوية ودون هوادة في مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي لتمويلهما".
وأشار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في رسالته، إلى زيارة مرتقبة للملكة العربية السعودية، بعدما استضاف في فرنسا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في شهر نيسان/أبريل.
وقال: "نحن نتطلع بسرور إلى الزيارة التي ننوي القيام لها إلى المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن تكون حذثا بارزا في السعودية، وستتيح هذه الزيارة أن نرتفي بشراكتنا إلى مستوى استراتيجي، وأن ننجز بعض المشاريع التي بدأناها، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية والتقنية والاقتصادية والثقافية والعلمية، إذ أن تعميق شراكتنا من أجل تطوير منطقة العلا أمر يلفت جل اهتمامي، وآمل أن اكتشفه برفقة صاحب السمو الملكي ولي العهد بمناسبة زيارتي".
ولفت ماكرون في هذا الصدد إلى "أن الزيارات الوزارية إلى الرياض حتى نهاية العام الحالي، ستشكل مناسبة للمضي قدما في مشاريعنا المشتركة التي تندرج في إطار الأولويات الكبرى التي حددتها المملكة في رؤيتها لعام 2030".
رسالة الرئيس الفرنسي "إيمانيويل ماكرون" إلى #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة #اليوم_الوطني. #اليوم_الوطني88 pic.twitter.com/EYalLdEB5k— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 24, 2018
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